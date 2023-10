Lula lamenta morte de Dom Mauro Morelli: 'Expoente da luta contra fome'

Dom Mauro morreu na madrugada desta segunda-feira (9/10), aos 88 anos, em Belo Horizonte, onde estava internado nos últimos dias, vítima de uma pneumonia.“Dom Mauro Morelli foi um incansável expoente da luta contra a fome no nosso país. Primeiro presidente do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, foi um dos responsáveis pelo projeto do Fome Zero e membro do Comitê Permanente de Nutrição da ONU”, disse Lula.