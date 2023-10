Nikolas sobre visita de Bolsonaro: 'jamais imaginei um presidente aqui'

Jair Bolsonaro (PL) vai a culto em igreja evangélica comandada pelo pai do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) (foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press)

Deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) se emocionou com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na igreja Graça & Paz, liderada pelo seu pai. A ida ao templo religioso foi uma das agendas do político durante a visita a Belo Horizonte, nesta sexta-feira (6/10).