Porta-voz de Sâmia Bomfim fala que morte de irmão foi execução

A deputada federal Fernanda Melchionna (PSOL-RS) contou que a colega Sâmia Bomfim (PSOL-SP) está “devastada” com a morte do irmão, Diego Ralf Bomfim. Ele é um dos três médicos assassinados na madrugada desta quinta-feira (5/10), na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Nas redes sociais, Melchionna disse, ainda, que a família acredita que a morte dos médicos foi uma execução. “Pelas imagens divulgadas pela imprensa, tudo indica que se trata de uma execução. Exigimos imediata e profunda investigação para descobrir as motivações do crime, assim como a identificação e prisão dos executores”, pediu.

Segundo a deputada, a família pediu ao ministro da Justiça, Flávio Dino,que a Polícia Federal acompanhe o caso e que está formalizando a solicitação com o ministério.Mais cedo, Dino fez uma publicação nas redes sociais, informando que a investigação tinha sido instaurada . “Em face da hipótese de relação com a atuação de dois parlamentares federais, determinei à Polícia Federal que acompanhe as investigações sobre a execução de médicos no Rio. Após essas providências iniciais imediatas, analisaremos juridicamente o caso. Minha solidariedade à deputada Sâmia, ao deputado Glauber e familiares”, publicou no X (antigo Twitter).