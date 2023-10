Dino anuncia investigação da morte e fala em execução de irmão de Sâmia

440

O ministro Flávio Dino determinou que a PF investigue o caso do assassinato do irmão da deputada Sâmia Bomfim (PSOL) (foto: Redes sociais e Leandro Couri/EM/DA Press)

O ministro da Justiça Flávio Dino determinou que a Polícia Federal (PF) investigue o assassinato de três médicos na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na madrugada desta quinta-feira (5/10), sendo um deles o irmão da deputada federal Sâmia Bomfim (Psol-SP) e cunhado do deputado federal Glauber Braga (Psol-RJ), o ortopedista Diego Ralf Bomfim. Dino informou a medida através de sua conta oficial no X. O ministro também manifestou solidariedade aos parlamentares e outros familiares dos médicos.

Em face da hipótese de relação com a atuação de dois parlamentares federais, determinei à Polícia Federal que acompanhe as investigações sobre a execução de médicos no Rio. Após essas providências iniciais imediatas, analisaremos juridicamente o caso. Minha solidariedade à%u2026 %u2014 Flávio Dino %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@FlavioDino) October 5, 2023











O presidente Lula (PT) ressaltou as investigações: “Recebi com grande tristeza e indignação a notícia da execução de Diego Ralf Bomfim, Marcos de Andrade Corsato e Perseu Ribeiro Almeida na orla da Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, na madrugada desta quinta-feira. As vítimas estavam na cidade para um Congresso Internacional de Ortopedia. Minha solidariedade aos familiares dos médicos e a deputada Sâmia Bomfim e ao deputado Glauber Braga. A Polícia Federal, sob determinação do ministro Flávio Dino, está acompanhando o caso.”





O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), disse, em entrevista ao G1, que “não tem dúvidas de que o caso se trata de execução". A delegacia de Homicídios está investigando as motivações do crime e a Polícia Civil do estado suspeita da possibilidade de execução, pois nenhum pertence deles foi levado e os criminosos só chegaram disparando tiros no local em que os ortopedistas estavam.





Para o presidente do Senado,Rodrigo Pacheco (MDB - MG), o caso foi uma execução. “Expresso meu profundo pesar e solidariedade à deputada Sâmia Bomfim, e à sua família, em razão da perda do irmão, o médico Diego Ralf Bomfim, executado a tiros na madrugada desta quinta-feira, no Rio de Janeiro”, publicou em seu perfil.





Até o momento, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD) ainda não veio a público falar sobre o caso.

Parlamentares pedem justiça

A deputada estadual do Rio de Janeiro, Jandira Feghali (PCdoB) também se manifestou nas redes sociais. Além de prestar solidariedade à deputada Sâmia, ela reforçou a urgência de uma investigação aprofundada.





Outros políticos filiados ao Partido Socialista e Liberdade (PSOL) também se manifestaram em suas redes sociais. Guilherme Boulos (SP) chamou o assassinato de brutal. “É preciso investigar e encontrar os responsáveis por esse crime brutal”, pediu. Paula Coradi, presidente do partido, também se manifestou. “Acabei de receber a notícia do assassinato brutal do irmão da nossa deputada Samia Bomfim. Deixo minha solidariedade e meu abraço para ela e toda família nesse momento trágico. Exigimos rígida investigação e punição de todos envolvidos nesse crime bárbaro”, publicou nas redes sociais.

Talíria Petrone, deputada federal pelo Rio de Janeiro e pré-candidata a prefeita de Niterói, disse que o assassinato foi uma execução. “Totalmente consternada com o assassinato do irmão da companheira Samia Bomfim. Nossa imensa solidariedade a ela, Glauber Braga, toda família e amigos. Que dor! Nosso mandato vai cobrar para que os responsáveis e o motivo dessa execução sejam descobertos o mais rápido possível!”, postou.

Discussões nas redes sociais

Diante da situação, internautas prestaram solidariedade à deputada Sâmia Bomfim e exigiram que as autoridades investiguem o caso e forneçam respostas. Alguns perfis ainda relacionam as mortes com política. “Isso que aconteceu com o irmão da Sâmia parece um recado. Meu Deus, que horror tudo isso”, apontou uma internauta.





“Que coisa horrível. Muito triste. Que Jesus conforte o coração da Samia, de toda a família e amigos”, pediu outro. “Estarrecida com tragédia na Barra da Tijuca, onde 3 médicos, incluindo irmão da querida deputada Sâmia Bomfim, foram cruelmente assassinados. Minha solidariedade às famílias e amigos. Ministro Dino suspeita de ligação com atuação parlamentar, tornando situação ainda mais alarmante”, apontou um perfil.





“Toda minha solidariedade a Deputada Sâmia Bonfim! Nada me tira da cabeça que a motivação foi política como o caso Marielle! Os fascistas estão completamente descontrolados! Muito triste e assustador!”, relacionou outro.





“A Polícia Federal tem que assumir as investigações sobre a execução do irmão da deputada Sâmia Bomfim agora, antes que as provas sumam.”, pediu outro.





Por outro lado, alguns internautas culpabilizam Sâmia e outros nomes do PSOL e da esquerda, dizendo que as políticas adotadas e sugeridas pelas legendas são ineficientes. “Dona Sâmia deputada, esqueça que o médico é carne da sua carne e continue com sua coerência defendendo o bandido”, criticou um perfil.





“Sâmia Bonfim não diz uma palavra sequer sobre o estado de violência, nem sobre o crime do seu Irmão. Vai calar-se diante a incompetência e negligência desse governo, de Flávio Dino. O crime está protegido pela impunidade”, apontou outro.





“Não existe fascismo nenhum nessa execução, é puro crime organizado que vocês tratam como vítimas”, respondeu uma pessoa a um comentário de Jandira Fegali. “Até quando vão romantizar o INCOMPETENTE Flavio Dino ? Esse populista glutão, um aliado dos bandidos de toda sorte, dos que carregam fuzis aos que vestem colarinho branco, ainda vai usar essa execução como palanque político.O Brasil é a cara dele, um legítimo ícone BolsoLulista”, pontuou outro.