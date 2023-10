Anielle sobre morte de irmão de Sâmia: 'Conheço a dor'

440

Anielle Franco prestou solidariedade às famílias dos médicos executados (foto: Evaristo Sá/ AFP)



A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, prestou sua solidariedade às famílias dos médicos executados a tiros na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na madrugada desta quinta-feira (5/10). Perseu Ribeiro, Diego Ralf e Marcos de Andrade estavam em um quiosque quando foram alvejados. Diego era irmão da deputada Sâmia Bomfim (Psol - SP).

Recebi com tristeza a notícia da execução de três pessoas na Barra da Tijuca, RJ, nesta madrugada. Um deles irmão da dep. Sâmia Bonfim. Infelizmente, conheço a dor destes familiares.



Minha solidariedade à Sâmia e às famílias de Perseu Ribeiro, Diego Ralf e Marcos de Andrade. %u2014 Anielle Franco (@aniellefranco) October 5, 2023

“Recebi com tristeza a notícia da execução de três pessoas na Barra da Tijuca, RJ, nesta madrugada. Um deles irmão da deputada Sâmia Bonfim. Infelizmente, conheço a dor destes familiares”, escreveu a ministra. Anielle é irmã de Marielle Franco, que era vereadora e ativista do Rio de Janeiro e foi morta a tiros em março de 2018, junto com o motorista Anderson Torres.





Há cerca de uma semana, Anielle acionou o Ministério da Justiça, pedindo que as ameaças e ataques de ódio que recebeu fossem apurados. A ministra também pediu proteção e escolta policial até as coisas se normalizarem.





Ela recebeu ameaças pelas redes sociais, após sua ex-assessora fazer publicações nas redes sociais provocando a torcida do São Paulo, no final da Copa do Brasil.