Eduardo Leite é criticado por dançar em show de Ivete Sangalo; entenda

440

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), apareceu neste fim de semana participando de um show de Ivete Sangalo no Allianz Parque, em São Paulo. Em vídeo que está circulando nas redes sociais, é possível ver o político ao lado do médico Thalis Bolzan, namorado dele, dançando durante a apresentação. O momento de descontração está sendo muito criticada por internautas nas redes sociais.

Na última quarta-feira, um novo ciclone passou pelo Rio Grande do Sul e provocou a terceira maior enchente da história de Porto Alegre. Na primeira quinzena de setembro, 46 pessoas morreram, mais de 4,5 mil ficaram desabrigadas, 20 mil desalojadas e 925 feridas em decorrência das chuvas que afetaram 97 municípios.

Leia: Eduardo Leite e André Trigueiro discutem ao vivo sobre tragédia no RS

Devido a calamidade que o estado se encontra, a presença do governador chamou a atenção dos internautas. Veja as postagens de internautas nas redes sociais:

Até a última atualização desta matéria, Eduardo Leite não se pronunciou sobre o ocorrido.

Eduardo Leite é visto dançando em show da Ivete Sangalo (foto: (reprodução/redes sociais))

Visitas

Na última quinta-feira, a primeira-dama Janja Lula da Silva desembarcou em Lajeado, no Rio Grande do Sul, uma das regiões mais atingidas pelo ciclone extratropical e fortes chuvas que vitimaram fatalmente 50 pessoas. Acompanhada de ministros do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, Janja fez a entrega simbólica de 20 mil cestas básicas nos municípios de Estrela, Muçum e Arroio do Meio.

A visita aconteceu, após Janja ser criticada e apagar uma publicação nas redes sociais na qual aparecia imitando uma dança indiana. Na legenda do vídeo, ela comemorava a chegada à Índia junto a Lula, que participaria do G20, e afirmava: "Me segura que eu vou sair dançando". Internautas apontaram falta de empatia, em razão da situação de calamidade no Rio Grande do Sul.