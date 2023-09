Assessora de Anielle é demitida dois dias após ofensas a paulistas

440

Assessora de Anielle, Marcelle Decothé ofendeu paulistas e são-paulinos durante final da Copa do Brasil; torcedora do Flamengo, ela estava no Morumbi para agenda oficial do Ministério da Igualdade Racial (foto: Reprodução/Redes Sociais)

O Ministério da Igualdade Racial anunciou na tarde desta terça-feira (26/9) a exoneração da servidora Marcelle Decothé, que ofendeu são-paulinos e paulistas durante a final da Copa do Brasil.Como a coluna Painel, do jornal Folha de S.Paulo, mostrou, a chefe da assessoria especial da ministra fez postagens em uma rede social criticando a torcida do São Paulo, a diretoria do Flamengo e a Polícia Federal no último domingo (24/9) no estádio do Morumbi, durante a final da Copa do Brasil.Decothé acompanhava a ministra, que esteve no local para o lançamento de uma ação contra o racismo na partida. Ambas viajaram em avião da FAB, com a justificativa de ser evento oficial.As postagens de Decothé foram feitas em seu perfil privado em uma rede social. Flamenguista, a assessora de Anielle critica em uma delas a torcida do São Paulo usando linguagem neutra. Diz que é "torcida branca, que não canta, descendente de europeu safade...". No mesmo post, complementa: "pior tudo de pauliste."