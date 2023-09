Vereadores de Brumadinho questionam PL que limita requerimentos

440

A autoria da nova Lei é atribuída aos vereadores membros da Mesa Diretora da Casa, Alessandra do Brumado (Cidadania), Ricardo da Tejucana (PSL) e Valcir Rambinho (PV) (foto: Câmara de Brumadinho/Reprodução)





Os requerimentos representam ferramentas essenciais por meio das quais os vereadores formalizam suas propostas, seja por escrito ou verbalmente, para votação no plenário. O objetivo primário é obter informações e fiscalizar as ações do Poder Executivo.





Com a promulgação da nova Lei, os vereadores ficam limitados a solicitar esclarecimentos mais detalhados sobre projetos, despesas públicas da administração executiva e uma variedade de outras informações relacionadas aos atos da gestão municipal, assim como de quaisquer entidades associadas à administração pública no município.









Quando questionado sobre o assunto, Parreiras afirmou que o projeto retira a autonomia dos vereadores. Ele se comprometeu a acionar o Ministério Público (MPMG) e o Judiciário na tentativa de reverter essa situação. O vereador é pré-candidato à Prefeitura de Brumadinho.





"É inacreditável o que está acontecendo, é vereador tirando autonomia de vereador. Não existe limite de requerimentos em nenhuma cidade do Brasil. Lembrando que o requerimento é a minha principal arma de fiscalizar. A quem interessa coibir os requerimentos coincidentemente a fiscalização?", declarou ao Estado de Minas.





Em nota, Daniel do Brumado também se manifestou sobre a decisão. Para ele, estão impedindo seu trabalho. "Isso é uma vergonha, aprovar apenas um requerimento por reunião é absurdo e uma falta de respeito com a população. Eu não vou descansar até que este problema seja resolvido. A população precisa ser ouvida", afirmou.





Nas últimas sessões do Legislativo, diversos requerimentos apresentados pelos vereadores Gabriel Parreiras e Daniel do Brumado, considerados de oposição, foram negados.





A prefeitura foi questionada sobre o assunto. Segundo um interlocutor, não há nenhuma interferência do prefeito na Casa. De acordo com ele, a Câmara de Vereadores de Brumadinho é independente e possui total liberdade legislativa.





Dois vereadores de Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, Gabriel Parreiras (PTB) e Daniel do Brumado (Avante), expressaram sua insatisfação com a aprovação, na sexta-feira (22/9), do Projeto de Lei (PL) que limita os vereadores a apresentarem apenas um requerimento na Câmara do Município.