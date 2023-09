Nome do vice-governador de Minas, Mateus Simões, é usado em golpe

440

Vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões, tem o nome usado em golpe no WhatsApp (foto: Reprodução/Instagram) O nome do vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões (Novo), tem sido usado em aplicativos de mensagens para aplicar golpes. Em nota, o governo fez uma alerta às prefeituras e entidades para não compartilharem documentos. Além disso, reforçaram que medidas legais estão sendo tomadas para identificar os responsáveis.









O governo de Minas esclareceu que é um golpe e pediu que não compartilhem documentos. Medidas estão sendo tomadas para responsabilizar os autores da mensagem. Confira a nota na íntegra:





“Informamos que o nome do vice-governador do Estado, Professor Mateus, está sendo usado de forma indevida por terceiros, com intuito de aplicar golpes via aplicativo de mensagens. O Governo de Minas, portanto, faz um alerta às prefeituras e entidades para que não compartilhem documentos e reforça que medidas legais já estão sendo tomadas para identificar e responsabilizar os envolvidos.”

Vale ressaltar que o crime de estelionato virtual, presente no art. 171 do Código Penal como fraude eletrônica, dá pena de 4 a 8 anos de reclusão e multa "se a fraude é cometida com a utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro induzido a erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos ou envio de correio eletrônico fraudulento, ou por qualquer outro meio”.