Daniela Lima diz que atitude de Nikolas é 'nojenta'; deputado pede debate

Só na bolha da GloboNews que acharam ruim eu ter denunciado um trans por estar no banheiro feminino no mesmo momento que minha irmã estava no colégio dela. O povo está comigo e eles estão desesperados. https://t.co/4bnoTY1BHe %u2014 Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) September 22, 2023 Durante o "Conexão GloboNews" desta sexta-feira (22/9), a jornalista Daniela Lima comentou a decisão da Justiça de tornar o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) réu por incitação ao preconceito e discriminação. Nikolas exibiu, no Youtube, a imagem de uma aluna transexual que usava o banheiro em uma escola de Belo Horizonte.





"O Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo. Fazer o que ele fez com uma menor de idade é subir em cima de cadáver para fazer palanque político. É nojento. Isso é covarde", indignou-se a jornalista.





"A Daniela Lima, que está me atacando por defender minha irmã, é a mesma 'boca aberta' que lamentou a morte de “só um PM”? Me chama pra um debate ao vivo na GloboNews", postou o deputado federal.





A Justiça de Minas Gerais aceitou a denúncia do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) contra o parlamentar. As imagens, feitas no primeiro semestre de 2022, quando Nikolas ainda era vereador de Belo Horizonte, mostram a adolescente de cerca de 15 anos.