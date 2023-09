Duda apresentará proposta para autorizar incentivo à doação de sangue

A deputada federal Duda Salabert (PDT-MG) vai apresentar um projeto de lei com o objetivo de autorizar o incentivo à doação de sangue em todo o Brasil (foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados ) A deputada federal Duda Salabert (PDT-MG) vai apresentar um projeto de lei com o objetivo de autorizar o incentivo à doação de sangue em todo o Brasil. A proposta ocorre após uma campanha de doação de sangue para show da cantora Ludmilla ser barrada em Minas Gerais. Conforme a parlamentar, o projeto levará o nome da artista.

Estou entrando hoje com o "Projeto de Lei Ludmilla" que busca autorizar o incentivo à doação de sangue em todo Brasil. O projeto vai viabilizar o oferecimento de benefícios para doadores de sangue, medula óssea e órgãos desde que a campanha e os benefícios sejam autorizados pelo... pic.twitter.com/LHgj0o9umc %u2014 Duda Salabert (@DudaSalabert) September 15, 2023







A cantora Ludmilla afirmou que sua equipe está entrando em contato com a deputada federal para buscar entender o projeto e somar forças para incentivar a doação de sangue.





Doação de sangue barrada

Em nota, a fundação agradeceu o apoio da artista à causa de doação, mas informou que a legislação atual impede benefícios quando se doa sangue e disse que essa medida é para assegurar a qualidade do sangue doado.





Em julho deste ano, Ludmilla fez campanha semelhante incentivando a doação de sangue para a edição do show no Rio. Na ocasião, o Hemorio registrou 500 doações em um único dia, o maior número desde que foi criado, em 1944. Os doadores ganharam uma entrada individual para o show no setor superior.