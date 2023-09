Polarização entre petistas e bolsonaristas segue após eleição

440

Uma nova pesquisa divulgada pelo Datafolha nesta quinta-feira (14/9) mostrou que a polarização entre os eleitores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) continua. Enquanto, 29% dos entrevistados se declararam petistas, 25% disseram ser bolsonaritas. Outros 21% se declararam neutros.

O resultado é o mesmo da pesquisa feita em julho. Já em relação a primeira pesquisa, feita em dezembro, há uma queda de 3% dos que se dizem petistas. O levantamento ainda mostrou que 11% se dizem mais próximo do petismo e 7% mais próximos do bolsonarismo.

A pesquisa ouviu 2.016 pessoas em 139 cidades brasileiras nos dias 12 e 13 de setembro. A margem de erro da pesquisa é de 2 p.p. para mais ou para menos.



Avaliação

O Datafolha divulgou na noite dessa quinta-feira (14/9) que a avaliação negativa do governo Lula subiu. A gestão agora é vista como "ruim" ou "péssima" por 31% do eleitorado entrevistado, antes era 27%. Já a aprovação do governo se manteve estável e cresceu um ponto percentual. Passou de 37% para 38%.

O grupo dos que avaliam o governo como regular oscilou de 33% para 30% dos eleitores desde junho. Os que não souberam ou não responderam somam 2% dos entrevistados.