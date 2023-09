Campanha por ministra negra no STF é exibida na Times Square

440

Campanha #PretaMinistra é exibida na Times Square, em Nova York (foto: Reprodução/Redes Sociais)



Esta semana, a campanha #PretaMinistra, movida pelo Instituto de Defesa da População Negra (IDPN) junto com a Coalizão Negra por Direitos, ganhou visibilidade internacional ao ter um vídeo exibido na Times Square, em Nova York. A campanha defende a indicação de uma mulher negra para o cargo de ministra do Supremo Tribunal Federal (STF).









Além do vídeo de poucos segundos exibido na Times Square, a campanha também conta com um curta-metragem "Todo mundo tem um sonho", no qual Lua interpreta Ana, uma menina negra cheia de sonhos, se inspirando em personalidades negras como a cantora, Iza, a escritora Conceição Evaristo e a ginasta Daiane dos Santos.









Ao final, a mãe de Ana, interpretada por Mariana Nunes, sugere que a filha pode sonhar em ser ministra do STF, mas a menina questiona: “igual a quem, mãe?”. O vídeo dirigido por Mayara Aguiar levanta a reflexão da falta de ministras negras no Supremo para inspirar outras mulheres negras a ocupar espaços de poder.

Ministra Negra no STF

Na última sexta-feira (8/9), a campanha “Ministra Negra no STF” chegou à reunião da cúpula do G20 , em Nova Deli, capital da Índia, durante a passagem do presidente Lula (PT) pelo país. O movimento é apoiado pela ministra Cármen Lúcia, segunda mulher a assumir uma cadeira no STF.





Leia: Movimentos sociais e personalidades pedem ministra negra para o STF Para participar, basta acessar o site www.ministranegranostf.com.br/ e informar nome, sobrenome, endereço de e-mail e estado de origem, que a mensagem é enviada automaticamente para a secretaria da Presidência da República.

Vaga no STF

A ministra do STF Rosa Weber se aposenta em outubro deste ano, deixando sua vaga disponível para indicação do presidente Lula. A expectativa de parte da população é que a vaga seja ocupada por uma mulher negra pela primeira vez.





STF: saiba quais são os próximos ministros a se aposentar Nos 132 anos de existência so STF, as cadeiras foram ocupadas por 171 pessoas, destas, apenas três eram mulheres, todas brancas, e três negros, todos homens.

Nomes como o da juíza federal fluminense Adriana Cruz, da promotora de Justiça baiana Lívia Sant’Anna Vaz, e da advogada gaúcha Soraia Mendes, estão entre os sugeridos por diversas entidades de defesa dos direitos da população negra.