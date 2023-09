Roberto Freire deixa a presidência do Cidadania após mais de 30 anos

440

O ex-deputado federal Roberto Freire deixou a presidência do Cidadania, partido do qual estava no comando há 31 anos. A saída ocorre após disputa entre a direção da sigla sobre aderir ou não à base do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Congresso Nacional. Freire era contrário à ideia, mas a maioria dos diretores aprovou a medida.

Em nota enviada à Executiva Nacional do partido no domingo (10/9), Freire frisou que sua saída é "irrevogável", e disse ter sido fiel aos seus princípios e aos do partido. Ele foi afastado da direção do Cidadania, pela própria sigla, no sábado (9).

"Comunico minha saída da direção nacional. Desnecessário dizer que é irrevogável. Encerro, assim, uma longa vida neste partido, o único desde o PCB [Partido Comunista Brasileiro] nos idos de 1962 do século passado", escreveu Freire. "Com a certeza de ter contribuído para a sua bela história, de forma honrada e digna, saio ressaltando os homens e as mulheres que deram a vida e respeito ao partido. Penso ter honrado a todos eles, travando o bom combate até o fim", acrescentou.

O atual Cidadania surgiu do antigo PCB, conhecido como "partidão", do qual Freire era integrante. Ele chegou a concorrer a presidente da República pelo PCB em 1989, primeira eleição presidencial direta após a redemocratização.

Em 1992, uma ala do PCB se desfiliou e criou o Partido Popular Socialista (PPS), que foi presidido por Roberto Freire, e que passou a se chamar Cidadania em 2019.

"Fui leal aos meus princípios, aos princípios do partido e à nossa história que, espero, não consigam desonrar. Aos amigos e companheiros leais de luta, que se somaram a mim nesse esforço, meu respeito e minha gratidão", declarou o ex-presidente da legenda.

Discussão evidenciou crise

O novo presidente é Plínio Comte Bittencourt, que liderava o diretório do Rio de Janeiro do Cidadania. O racha dentro da legenda se acirrou após uma reunião virtual em 19 de agosto. O encontro foi marcado por xingamentos e discussões acaloradas entre Freire, aliados e os demais diretores do partido.

Freire acusou outros integrantes da cúpula de tentarem dar um golpe para afastá-lo do comando e se juntar ao governo Lula. No encontro, os diretores decidiram, por 13 votos a 11, reestruturar a executiva nacional por meio de eleição entre os membros do diretório nacional. Freire, porém, criticou que apenas o diretório foi convocado, e não todos os membros do Cidadania.

O partido, hoje, tem apenas cinco deputados federais eleitos, mas integra federação com o PSDB para um total de 18. Freire era contra a adesão ao governo, e defendia que a federação fosse ampliada com uma aliança com o MDB e com o Podemos, o que foi rejeitado pela diretoria.