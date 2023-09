Bolsonaro passará por 2 cirurgias nesta terça; saiba o estado de saúde dele

440

Em 3 de janeiro de 2022, Bolsonaro foi internado com suspeita de obstrução intestinal (foto: Reprodução/Redes sociais) O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi internado, na tarde desta segunda-feira (11/9), no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. No local, ele será submetido a duas cirurgias que devem ser realizadas na terça-feira (12/9).









Dois procedimentos distintos serão realizados no ex-presidente: um de correção das alças intestinais — partes móveis do órgão que, se obstruídas podem impedir que as fezes se movimentem de forma adequada, causando dor, acúmulo de gases e dificuldade para evacuar — e outro que corrigirá uma hérnia de hiato, que provoca refluxo.

Além disso, um terceiro procedimento cirúrgico, de desvio de septo, é previsto pelos médicos, mas ainda não há data marcada para ser realizado. Segundo o advogado de Bolsonaro, Fábio Wajngarten, caso os dois primeiros procedimentos no intestino ocorram normalmente, a operação no nariz deve ser feita no mesmo dia. Não foram divulgados quais sintomas poderiam ter motivado as cirurgias.

Em agosto, Bolsonaro ficou internado em São Paulo para coleta de exames preparatórios para as cirurgias, como tomografias, colonoscopia, endoscopia e uma prova de função pulmonar, além de um ultrassom de abdômen total.





Desde 2018, Bolsonaro já passou por quatro cirurgias para tratar complicações da facada que sofreu em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, durante campanha eleitoral.