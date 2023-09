Material genético faz PGR acusar mais 31 pessoas nos atos golpistas de 8/1

440

Os atos terroristas aconteceram no dia 8 de janeiro deste ano em Brasília (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Vestígios de material genético coletados nas sedes dos três Poderes permitiram à PGR (Procuradoria-Geral da República) acusar mais 31 pessoas de vandalismo ao patrimônio público e outros crimes relacionados ao 8 de janeiro.





Os fragmentos foram confrontados com amostras recolhidas de apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) presos no acampamento em frente ao QG do Exército na manhã do dia seguinte.



O resultado forneceu ao órgão elementos para sustentar a acusação de participação desses suspeitos na invasão e depredação dos prédios.



A lista de objetos recolhidos e analisados pelos investigadores inclui itens como meia, batom, camisas, toalha de rosto, máscaras de proteção facial, bandeiras, barras de metal, garrafas de água, latas de refrigerantes, bitucas de cigarro e restos de sangue.



Esse grupo de 31 pessoas já havia sido denunciado pela PGR e respondia a ações penais por dois crimes: associação criminosa e por incitar as Forças Armadas contra os Poderes constituídos.







Agora, com base nos novos laudos técnicos produzidos pelos peritos da Polícia Federal, a Procuradoria encaminhou ao STF (Supremo Tribunal Federal) aditamento aos processos.



Pede à corte que os suspeitos sejam processados por associação criminosa armada, abolição violenta do Estado democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União, além de deterioração de patrimônio tombado.



Penas



Caso o tribunal acate os pedidos, esse grupo se somará aos 232 réus que já respondem por esses cinco crimes e poderão ser condenados a penas que somadas chegam a 30 anos de reclusão.







Os acusados também perderão o direito a firmar acordo de não persecução penal com o Ministério Público Federal.



"Com essas provas, é possível dizer com segurança que, mesmo que essas pessoas não tenham sido detidas em flagrante no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto ou no STF, elas estiveram nesses locais", afirma o subprocurador Carlos Frederico Santos, coordenador do grupo GCAA (Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos) da PGR.



Análises



De acordo com informação divulgada pela Procuradoria nesta segunda-feira (11/9), os peritos da PF produziram dezenas de laudos e perfis genéticos.



As análises foram feitas pelo Serviço de Perícias em Genética Forense, que recebeu quase 1.400 amostras biológicas dos presos. O processamento do material coletado levou à elaboração de 1.385 perfis genéticos: 896 de pessoas do sexo masculino e 489 do sexo feminino.

Leia também: Senado pode fazer ajustes para evitar tributos gêmeos pela reforma





O passo seguinte foi confrontar essas informações com os perfis genéticos obtidos dos vestígios coletados no âmbito das investigações dos atos de 8 de janeiro e com dados do Banco Federal de Perfis Genéticos. Foram também consideradas informações de bancos de dados públicos, como o do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e de secretarias estaduais de Segurança Pública.



O julgamento das primeiras ações penais relacionadas aos ataques do início do ano está previsto para começar nesta quarta-feira (13/9), em sessão extraordinária dedicada ao caso.