Vídeo: Neymar revela sexo de bebê de Nikolas Ferreira em chá revelação

440

Neymar foi o responsável por revelar o sexo do bebê de Nikolas Ferreira (foto: Instagram @Nikolasferreira/ Reprodução)

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL) e a esposa, a modelo Lívia Bergamim Orlett, promoveram o chá revelação do primeiro filho neste domingo (10/9).





A festa contou com a presença virtual do atacante Neymar, que foi o responsável por revelar o sexo do bebê. "Parabéns, você vai ser papai de... Uma menina, como eu", disse o jogador mostrando uma tela de um notebook com a revelação.Neymar também será pai de uma menina, com a influenciadora Bruna Biancardi.





O vídeo do momento da revelação foi compartilhado por Nikolas nas redes sociais. Ele também revelou que a menina se chamará Aurora. Em julho, o deputado divulgou um vídeo do momento em que Lívia Bergamim Orlett contou para o marido que ele seria pai . "O quê? Não, mentira. Não. O quê, amor? Não, você está brincando. Não. É mentira. Quê? Você está zoando. Meu Deus do céu, está estava preparado para isso. Você está zoando? Caraca, amor. Estou muito feliz. Meu Deus, estou muito feliz, amor. Nossa. Estou muito feliz", reagiu o deputado.





Neymar participou da festa à distância pois está no Peru para a segunda rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Nesta sexta-feira (8/9), o atacante se tornou o maior artilheiro com a camisa do Brasil em jogos oficiais da Fifa, superando Pelé em dois gols.