Bolsonaristas distribuem melancia em protesto contra as Forças Armadas

Melancia é um termo pejorativo as Forças Armadas pela vermelhidão da fruta (foto: EM/D.A Press) Bolsonaristas que protestavam contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na frente do Palácio da Liberdade, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, nesta quinta-feira (7/9), também externaram seu descontentamento contra as Forças Armadas. Os organizadores distribuíram melancias às centenas de pessoas que se aglomeraram no movimento.









O próprio termo já foi usado por Bolsonaro em julho de 2019. Na ocasião, ele tinha se reunido com o general Luiz Rocha Paiva e feito ofensas ao então governador do Maranhão, Flávio Dino (PSB) - a conversa foi vazada na imprensa. Pelas redes sociais, Bolsonaro reclamou e disse: “Sem querer, descobrimos um melancia, defensor da Guerrilha do Araguaia, em pleno século XXI”.





Desde que o ex-presidente deixou o Palácio do Planalto, e as Forças Armadas teriam recusado um “golpe de estado”, deixando os bolsonaristas que acamparam na frente dos quartéis generais frustrados, a confiança na instituição tem caído entre o grupo.





Uma pesquisa da Genial/Quaest, divulgada em agosto, revelou que em dezembro de 2022, 43% dos entrevistados confiavam muito nos militares. Já em agosto deste ano, apenas 33%. A queda foi mais significativa entre os apoiadores de Bolsonaro. No mesmo período, a confiança alta entre os bolsonaristas passou de 61% para 40%.