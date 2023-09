Moro rebate decisão de Toffoli: 'Lutaremos pelo direito à verdade'

440

Moro foi considerado suspeito por sua atuação como juiz na Lava Jato (foto: Agência Senado/Reprodução)

O senador Sergio Moro (União-PR) rebateu a decisão do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), que, nesta quarta-feira (6/9), anulou os acordos de leniência da empreiteira Odebrecht com a operação Lava Jato e classificou a prisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como um dos maiores “erros jurídicos da história”.









“Os brasileiros viram, apoiaram e conhecem a verdade. Respeitamos as instituições e toda a nossa ação foi legal. Lutaremos, no Senado, pelo direito à verdade, pela integridade e pela democracia. Sempre!”, escreveu Sergio Moro.





A decisão de Toffoli ainda descreve as provas obtidas pelos sistemas Drousy e MyWebDay, usados na comunicação interna e na contabilidade de pagamento indevidos da empreiteira, como imprestáveis em qualquer âmbito ou jurisdição.





Ele ainda escreve que se tratou de uma “armação”. “ Fruto de um projeto de poder de determinados agentes públicos em seu objetivo de conquista do Estado por meios aparentemente legais, mas com métodos e ações contra legem”, escreve.





Após atuação de Moro na Lava-Jato, o ex-juiz virou Ministro da Justiça do governo de Jair Bolsonaro (PL), tentou se cacifar para a presidência da República, mas foi eleito ao Senado.