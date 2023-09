Confira a repercussão da anulação das provas contra Lula

O ministro Dias Toffoli disse que a prisão do presidente Lula (PT) foi "um dos maiores erros judiciários da história do país" (foto: Evaristo Sá/AFP)

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu nesta quarta-feira (6/9) pela anulação de todas as provas que vieram a partir de delações da Odebrecht, e fundamentaram a prisão do presidente Lula (PT). Segundo ele, as provas são imprestáveis, já que foram obtidas por meios "heterodoxos e ilegais", obeidas por meio de tortura psicológica para obter "provas" contra inocentes.