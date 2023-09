Reforma administrativa: Haddad defende limitar salários do serviço público

440

Fernando Haddad se reuniu nesta terça-feira (5/9) com a ministra Esther Dwek, do Planejamento (foto: Diogo Zacarias/MF) O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu, nesta terça-feira (5/9), como parte da reforma administrativa, a aprovação do Projeto de Lei nº 6726/2016, conhecido como PL dos supersalários. Aprovado na Câmara em 2021, o PL está parado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado.









Segundo Haddad, a reunião com Dwek teve o objetivo de fazer um levantamento de todas as matérias que existem hoje, no Congresso, tratando da reforma do Estado.





O governo tem sido pressionado pelo presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (PP-AL), para enfrentar a questão do deficit fiscal a partir da diminuição dos gastos, e não apenas pelo aumento de receitas. Lira defende a aprovação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) da reforma administrativa encaminhada pelo governo Bolsonaro e que está pronta para votação no plenário da Câmara. Também participou da reunião, a secretária executiva da Casa Civil, Miriam Belchior.