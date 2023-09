Lira prioriza mudança na legislação eleitoral

440

Devido ao feriado, Arthur Lira antecipou a presença dos parlamentares em Brasília para ontem. (foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados ) Brasília – Apesar da semana de apenas três dias, por causa do feriado de 7 de setembro, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), pretende apresentar até amanhã o projeto de minirreforma eleitoral, que deverá ser aprovado no mesmo dia pelo grupo de trabalho criado para modificar a legislação eleitoral brasileira.





Na semana passada, Lira editou ato com a ameaça de corte de ponto, isso porque a presença costuma ser cobrada apenas a partir de terça-feira. Lira disse que a cobrança da presença na segunda-feira é essencial para “otimizar os trabalhos da Câmara e permitir a deliberação de pautas de alta relevância para o país”.

Estão previstas na pauta também medidas provisórias próximas do vencimento, como as que criaram o programa Desenrola Brasil, o Pacto pela Retomada de Obras e Serviços na área da educação e a que regulamenta o mercado de apostas esportivas no Brasil.





