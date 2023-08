Cauã Reymond e Tatá Werneck têm sigilo quebrado na CPI das Criptomoedas

440

Cauã Reymond e Tatá Werneck foram convocados para depor na CPI das Pirâmides Financeira, mas não compareceram após habeas corpus (foto: Instagram/Reprodução) Foi aprovada nesta quarta-feira (23/8) a quebra do sigilo bancário dos atores Cauã Reymond e Tatá Werneck, além do jornalista Marcelo Tas pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Pirâmides Financeiras. O pedido foi realizado pelo deputado federal Paulo Bilynskyi (PL-SP).









Os atores chegaram a ser convocados para irem à CPI prestar depoimentos, o que deveria ter ocorrido no último dia 15, mas, após habeas corpus do ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal (STF), eles não compareceram.

Os contratos firmados entre a empresa e os que atuaram em suas propagandas devem ser enviados para a CPI.