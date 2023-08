Bolsonaro volta a BH para receber homenagem

440

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está sendo esperado em Belo Horizonte na próxima segunda-feira para receber o título de Cidadão Honorário de Minas Gerais, em reunião solene na Assembleia Legislativa (ALMG). A honraria foi aprovada pelos deputados ainda em 2019, no primeiro ano de Bolsonaro como presidente. Atualmente, ele enfrenta um momento conturbado, em que é acusado de envolvimento em vários escândalos.

Em 2019, o projeto de autoria do deputado Coronel Sandro (PL-MG) celebrava um novo governo, que tinha amplo apoio no Congresso. Hoje, o caso da venda ilegal de joias recebidas de autoridades estrangeiras e a denúncia de envolvimento num esquema contra o sistema eleitoral, revelado pelo hacker Walter Delgatti Neto, colocam o ex-presidente “sob pressão”, segundo o próprio descreveu.

O deputado Coronel Sandro afirma que o título de cidadão honorário ainda é cabível e que não vai “pegar mal” ao PL ou ao parlamento mineiro. “O presidente Bolsonaro é inocente até que se prove o contrário, é isso que diz a Constituição. Ele é um dos melhores e mais populares presidentes da história do Brasil”, afirmou o deputado.

O parlamentar ainda lembrou da tentativa de assassinato sofrida por Bolsonaro durante evento da campanha eleitoral de 2018, em Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira. “O presidente em várias oportunidades diz que renasceu em Minas Gerais. Agora, Minas, por meio de seus representantes, vai formalizar esse renascimento, dando a ele a certidão que é o título de cidadão honorário”, completou.

O parlamentar ainda destacou que o governador Romeu Zema (Novo), que prontamente sancionou o título em 2019, foi convidado e confirmou presença na solenidade da próxima segunda-feira. O horário da reunião especial ainda não foi definido.

Apesar da defesa dos correligionários, a repercussão dos escândalos minou a popularidade digital de Bolsonaro segundo levantamento da empresa de pesquisa Quaest, considerando dimensões como fama, engajamento e interesse. Na última semana, o índice do ex-presidente oscilou entre 23 e 25 pontos, menor patamar desde 11 de maio, quando teve pontuação de 11,88.





Posse Jair Bolsonaro ainda é convidado especial na posse da executiva mineira do PL, que ocorrerá na tarde de segunda-feira na Associação Médica de Minas Gerais (AMMG), região Centro-Sul de Belo Horizonte. O evento vai contar com os principais nomes da legenda em Minas, que desde julho é presidida pelo deputado federal Domingos Sávio (PL).

O parlamentar assume o cargo que antes era ocupado por José Santana, nomeado presidente de honra da legenda. Domingos Sávio destacou que o PL nacional entende a importância de Minas Gerais e trabalha em diálogo constante com Valdemar Costa Neto e Bolsonaro, que exercem papel fundamental nas articulações das eleições municipais de 2024. “É de nosso interesse essa proximidade com a executiva nacional para que estejamos sempre alinhados”, disse.

Domingos Sávio afirmou que o partido vai disputar a prefeitura na maioria das cidades mineiras e que a procura de lideranças municipais para filiação tem sido grande. “Isso demonstra a força do PL, que hoje é o principal partido de oposição ao atual governo federal. Mas é importante salientar que não somos oposição ao Brasil. Isso precisa ficar bem claro. Temos nossas diretrizes e condutas a serem seguidas”, emendou.

Em Belo Horizonte, já desponta como pré-candidato à prefeitura o deputado estadual Bruno Engler, que no início de maio oficializou o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro e do correligionário federal Nikolas Ferreira. O nome que vai constar nas urnas, no entanto, ainda não está definido, já que o próprio Nikolas estaria sendo cogitado para a disputa.

“Foram dois dos deputados mais votados do país nas últimas eleições, cada um em sua esfera. (...) O importante é que temos ótimos nomes e que possuem grande índice de aceitação. O Bruno, na minha opinião, é uma das melhores revelações da política dos últimos tempos e já mostra muita maturidade que, aliada à sua juventude, o coloca em excelentes condições para nos representar”, completou Domingos Sávio.





