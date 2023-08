General Santos Cruz sobre ida de Bolsonaro aos EUA: 'Fugiu do Brasil'

Ex-ministro do governo de Jair Bolsonaro (PL), General Santos Cruz (Podemos) afirma que ex-presidente deveria ter pedido que apoiadores que ficaram em frente aos quartéis fossem pra casa (foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agencia Brasil)

Ex-Ministro-Chefe da Secretaria de Governo General Santos Cruz (Podemos) chamou a viagem do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) aos Estados Unidos de fuga. Ele disse ainda que Bolsonaro foi desrespeitoso com os apoiadores que ficaram durante meses em frente aos quartéis generais pedindo que as Forças Armadas realizassem uma intervenção para que o resultado das eleições, na qual o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) saiu vencedor, não fosse respeitada.