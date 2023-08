Malafaia defende Bolsonaro e fala para Moraes: 'Sua casa vai cair'

440

O pastor Silas Malafaia, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, usou suas redes sociais nesta sexta-feira (18/8) para defender o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-ajudante de ordens dele, o tenente-coronel Mauro Cid, nos escândalos de vendas das joias ilegais que Bolsonaro teria incorporado ao seu patrimônio pessoal e os cartões de vacina que foram adulterados para que familiares e pessoas próximas fossem aos Estados Unidos.





Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é suspeito de ter desviado joias para seu acervo particular (foto: Sergio Lima / AFP) "Ditador Alexandre de Moraes a sua casa vai cair, ou pela mão de Deus, ou pela Justiça legal que o Senado vai te impor; ou pelo povo que é o supremo poder que vai fazer pressão na sociedade", ameaçou o líder religioso.









Em seu vídeo, ele também defendeu os apoiadores de Bolsonaro que invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes no dia 8 de janeiro, em Brasília.





"Mais de 100 brasileiros estão há meses presos sem nenhuma prova que participaram das badernas. Ele (Alexandre de) Moraes tem lado", reclamou o bolsonarista.





Entre as pautas defendidas por manifestantes que estiveram na invasão de 8 de janeiro e nos acampamentos em frente a quartéis generais em todo Brasil, estão pedidos de intervenção militar das Forças Armadas no Poder Executivo eleito.

Contudo, a lei 1.802/1953 proíbe que sejam realizados atos destinados a provocar guerra civil, desordem de forma a causar danos materiais ou suscitar terror com fim de atentar contra a segurança do Estado; e tentar mudar, por meios violentos, a Constituilção, no todo ou em parte, ou a forma de governo por ela estabelecida.





Malafaia ainda classifica senadores e outros membros do Supremo de frouxos e acusa a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de ser "esquerdopata".