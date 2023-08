Músico mineiro faz paródia sobre caso envolvendo Bolsonaro e relógios

440

Para Marcos, o humor e a paródia são importantes para que as pessoas reflitam sobre absurdos que acontecem no Brasil de maneira divertida (foto: Reprodução/Redes Sociais) Mineiro de Belo Horizonte, o músico Marcos Frederico, 46 anos, transformou o caso da recompra do relógio Rolex pelo advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) Frederick Wassef em uma paródia de sucesso, inspirada em "Refazenda", de Gilberto Gil. “Cambalacheiro consertaremos teu ato, nós sabemos que de fato o relógio é da União. Recompraremos, brindaremos com regalo antes que descubram furtos e te chamem de ladrão”, diz um trecho da paródia feita pelo músico.

Essa é a segunda vez que o advogado bolsonarista fornece argumentos para composições do músico mineiro. Em 2020, quando o mesmo advogado escondeu em um sítio de sua propriedade o ex-assessor de Flávio Bolsonaro Fabrício Queiroz, investigado por um suposto esquema de rachadinha, Frederico compôs uma música que fazia um trocadilho com o sobrenome do advogado, Wassef, e a palavra acéfalo.

Ontem, após a entrevista coletiva convocada pelo advogado para revelar sua estratégia de recomprar, segundo ele, por conta própria e pagando em dinheiro vivo, o Rolex vendido ilegalmente pelo ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, Wassef passou a ser chamado pelos aliados do ex-presidente de “acéfalo”. “Esse apelido eu já tinha dado lá em 2020”, afirma o músico.