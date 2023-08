Wajngarten orientou compra de relógio saudita, revelam fontes na PF

O Rolex faz parte de um conjunto de joias e objetos preciosos recebidos por Bolsonaro (foto: ED ALVES/CB/D.A.Press)

As investigações da Polícia Federal sobre a venda de presentes recebidos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apontam que o advogado dele, Fabio Wajngarten, orientou a compra de um relógio Rolex de alto valor. O objeto, recebido por Bolsonaro em uma viagem à Arábia Saudita, foi vendido nos Estados Unidos, para onde o ex-chefe do Executivo foi no fim do ano passado.