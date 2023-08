Atos golpistas: PF cumpre 10 mandados de prisão preventiva

A operação mira influenciadores digitais que usaram as redes sociais para incitar os ataques de 8 de janeiro. Até às 7h30, seis prisões já tinham sido efetuadas. Um dos alvos de prisão é a cantora gospel Fernanda Oliver, acusada de transmitir os atentados ao vivo pelas redes sociais. Também é alvo de prisão o pastor Dirlei Paiz, que já postou foto ao lado de Jair Renan, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Os mandados são cumpridos nos estados da Bahia, Goiás, Paraíba, Paraná, Santa Catarina e no Distrito Federal. De acordo com a corporação, os alvos desta fase são suspeitos de terem estimulado a chamada "Festa da Selma", codinome utilizado para se referir às invasões no Palácio do Planalto, no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal.