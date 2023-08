Ex-dirigente do Partido Liberal é condenado por abusar e estuprar as netas

440

Mãe das crianças e filha do abusador afirmou que soube da situação pela diretora da escola das meninas em 2019 (foto: Reprodução/Facebook) O ex-vice-presidente do Partido Liberal em São Paulo José Renato da Silva foi condenado nessa sexta-feira (11/8) pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) a 40 anos de prisão por estuprar e abusar de duas netas menores de 14 anos. Ele também foi presidente da Câmara Municipal de Suzano.









Os casos de abuso ocorreram, segundo a denúncia, durante 10 anos, entre 2011 e 2021. Ele chamava as netas, que viviam com ele, para ver desenhos e as violentava.





A mãe das crianças e filha do abusador afirmou que soube da situação pela diretora da escola das meninas em 2019. Ela alega também ter sido vítima de violência do pai durante a infância.

A mulher afirmou que o abuso sofrido aos seis anos de idade a assombrava mas que só teve coragem de denunciar o pai quando descobriu que suas filhas haviam passado pela mesma situação.