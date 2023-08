Bolsonaro passa por treinamento para lançar podcast

440

Podcast seria uma maneira do ex-presidente se comunicar com apoiadores. (foto: Reprodução/Youtube Flow Podcast)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) treina para lançar, ainda em agosto, um podcast com aliados do PL. A ideia é criar pelo menos um programa fixo, que será gravado na sede do partido, em Brasília e na Câmara.





De acordo com a, do Jornal, o objetivo do treino de Bolsonaro é evitar que Bolsonaro fale de temas que possam complicá-lo na Justiça. Já Valdemar Costa Neto, passa por um treinamento diferente, para que fale naturalmente.



O podcast seria uma maneira do ex-presidente se comunicar com apoiadores. Ele, que ficou marcado por fazer lives enquanto estava no Planalto, apostará no podcast porque esse produto de áudio oferece um ambiente controlado que o permite se comunicar.



Diferentemente das lives, a produção do podcast será gravada. Isso permite uma edição para definir o que deve, ou não, ser publicado.

Participantes

Além de Bolsonaro e o presidente do PL, o podcast deverá ter as participações da ex-primeira-dama e presidente do PL Mulher, Michelle Bolsonaro, e do general Braga Netto. O militar foi vice-candidato de Bolsonaro em 2022.

As estruturas para a gravação do podcast já estão sendo montadas. Na sede do PL, foi feito um esquema de isolamento sonoro. Na Câmara, a montagem está mais adiantada.

Com o futuro lançamento do podcast de Bolsonaro, a expectativa do partido é que Michelle também tenha o seu produto de áudio. O mesmo também é cogitado para o general Braga Netto.