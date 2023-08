Guedes sobre venda de joias: 'Maior operação desde guerra da cisplatina'

440

Esquema envolve militares da Marinha, Exército e Força Aérea (foto: Reprodução/GloboNews) O comentarista de política Octavio Guedes, da GloboNews, fez piada com o envolvimento dos militares no esquema de venda ilegal de joias da presidência da República, durante o governo de Jair Bolsonaro (PL), revelado pela Polícia Federal (PF) nesta sexta-feira (11/8).









A guerra foi um conflito travado pelo Império do Brasil contra as províncias do Rio da Prata, atual Argentina, pelo controle da Cisplatina, região que hoje é o Uruguai. O conflito foi o primeiro envolvimento militar do Brasil independente, indo de 1825 até 1828.









Os valores entraram nas contas bancárias por meio de pessoas interpostas e sem utilizar o sistema bancário formal, com o objetivo de ocultar a origem, localização e propriedade dos valores. Os fatos configuram crime de peculato e lavagem de dinheiro.