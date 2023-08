Ex-ministro da Justiça diz que há elementos para prisão de Bolsonaro

440

Bolsonaro e seus ajudantes teriam atuado para desviar bens de alto valor do acervo da presidência (foto: AFP/Reprodução) O ex-ministro da Justiça e renomado jurista, Miguel Reale Jr., afirmou que já existem elementos para pedir a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro no caso do desvio de joias do acervo da presidência. Em entrevista ao "UOL News", ele disse que Bolsonaro já demonstrou que pode deturpar as provas.









Para Reale Jr., a recompra já seria uma obstrução de provas que justificaria uma prisão preventiva. “Alguns elementos de prisão preventiva aparecem porque a prisão preventiva se justifica para evitar que pessoa com poder, nesse caso, possa interferir para evitar a obtenção de provas ”, explicou.





O jurista ainda destacou que as novas operações da Polícia Federal (PF) justificariam também novos depoimentos de Bolsonaro. “Bolsonaro já foi chamado a depor com relação às joias, mas agora os fatos se acumulam. Esses últimos acontecimentos, com envolvimento de um general de grande respeitabilidade , mas que se prestou a auxiliar seu filho, estavam envolvidos os membros de sua segurança particular, seu advogado, é todo um conjunto”, disse.





A operação Lucas “12:2”, deflagrada nesta sexta-feira (11/8), teve como alvo o general da reserva do Exército Mauro Lourena Cid, pai de Mauro Cid, o advogado de Bolsonaro, Frederick Wassef, e o tenente do Exército, Osmar Crivelatti. As investigações apontaram que o valor conseguido pelos suspeitos foi convertido em dinheiro vivo e ingressou no patrimônio pessoal do grupo.





Os valores entraram nas contas bancárias por meio de pessoas interpostas e sem utilizar o sistema bancário formal, com o objetivo de ocultar a origem, localização e propriedade dos valores. Os fatos configuram crime de peculato e lavagem de dinheiro.