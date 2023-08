Michelle Bolsonaro será ouvida pela PF no caso da venda ilegal de joias

A Polícia Federal (PF) vai intimar Michelle Bolsonaro para depor no caso da venda ilegal de joias que deveriam ser incorporadas no acervo da União, segundo revelou o blog da jornalista Andréia Sadi, para o G1. Nesta sexta-feira (11/8), uma operação da PF revelou que um ex-ajudante de ordens de Bolsonaro (PL) cita a ex-primeira-dama em um áudio sobre o esquema criminoso.

Joias no avião: deputado pede a retenção do passaporte de Bolsonaro

Nesta sexta, a PF cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços do general da reserva do Exército Mauro Lourena Cid, pai de Mauro Cid; do advogado de Bolsonaro , Frederick Wassef; e do tenente do Exército, Osmar Crivelatti. Os envolvidos são suspeitos de usarem a estrutura do governo para vender itens de alto valor da presidência da República. Posteriormente, eles teriam recomprado os itens.