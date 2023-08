Joias no avião: deputado pede a retenção do passaporte de Bolsonaro

440

Bolsonaro retirou pelo menos quatro conjuntos de bens recebidos (foto: ALAN SANTOS/PR)

O deputado federal por Minas Gerais, Rogério Correia (PT), disse nesta sexta-feira (11/8) que vai solicitar formalmente a retenção do passaporte do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

As investigações da Polícia Federal identificaram que Bolsonaro e seus auxiliares retiraram do país, no avião presidencial, pelo menos quatro conjuntos de bens recebidos pelo ex-presidente em viagens internacionais, na condição de chefe de Estado. O voo foi realizado em 30 de dezembro, véspera do último dia de mandato de Bolsonaro.

"Estou apresentando agora requerimento à CPMI com cópia ao STF solicitando a retenção do passaporte do ex-presidente Jair Bolsonaro após a denúncia do uso do avião presidencial, utilizado na fuga para os EUA, para levar as joias roubadas do acervo de estado brasileiro", escreveu o parlamentar em sua página no Instagram.