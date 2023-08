Polícia Federal pede quebra de sigilo fiscal e bancário de Bolsonaro

Ex-presidente Jair Bolsonaro (foto: EVARISTO SA / AFP)

A Polícia Federal (PF) pediu na noite desta sexta-feira (11/8) a quebra do sigilo fiscal e bancário do ex-presidente Jair Bolsonaro. A decisão ocorre após uma operação de busca e apreensão no endereço do ex-ajudante de ordens do político, o tenente-coronel Mauro Cid, e na casa do general da reserva Mauro Lourena Cid, pai de Mauro Cid.