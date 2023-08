Lula: 'Polícia tem de saber diferenciar bandido de pobre'

440

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou a ação da Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMRJ) que durante uma operação na Cidade de Deus, na segunda-feira (7/8), matou o adolescente Thiago Flausino, de 13 anos. Familiares acusam os agentes, enquanto os militares afirmam que houve confronto no local.









O petista ainda pontuou que Thiago Flausino foi “assassinado por um policial despreparado ou irresponsável”. “Não podemos culpar a polícia, mas tem que dizer que um cidadão que atira em um menino que já estava caído é irresponsável e não estava preparado do ponto de vista psicológico para ser um policial”, disse o presidente Lula.





Lula ainda pregou que o governo federal precisa trabalhar com o governo do Rio para criar boas condições de trabalho para as policiais. “Não estou jogando a culpa em nenhum governador. O governo federal tem que assumir a responsabilidade de ajudar os governadores no combate à violência porque o crime organizado está tomando conta do país”, concluiu.









Presidente afirmou que execução foi ação de um policial "despreparado ou irresponsável" (foto: Ricardo Stuckert/PT)

O evento contou com a participação de nomes fortes da política carioca, como Marcelo Freixo e o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD).