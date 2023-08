Nikolas perde ação na justiça e terá que excluir publicações transfóbicas

440

Juíza classificou as publicações como 'discurso de ódio' (foto: Pablo Valadares / Câmara dos Deputados) O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) perdeu uma ação no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) e terá que excluir dez publicações de teor transfóbico de suas redes sociais. A decisão da juíza Priscila Faria, da 12ª Vara Cível de Brasília, diz que as postagens são “discurso de ódio” e geram “risco de aumento da violência”.









"Não se tratou de uma simples postagem prejudicial à causa LGBTQIA+ ou para o debate de ideias ligadas à função parlamentar, mas de um conjunto de postagens destinadas a negar a própria existência da identidade de gênero e a propagar a hostilidade, o que gera risco de aumento da violência", escreve a juíza.





A ação foi movida pela Aliança Nacional LGBTI, Associação Brasileira de Famílias Homotransafetivas (ABRAFH), e pela deputada federal Erika Hilton (Psol-SP), que comemorou a decisão. “Essa condenação é um passo extremamente importante pra barrar os avanços da extrema direita contra a população LGBTQIA ”, afirmou.





“Trabalharei sempre pra que a justiça bata na porta daqueles que usam a política pra despejar discursos de ódio que colocam em risco nossa vida”, emendou a deputada paulista.





A decisão do TJDFT, no entanto, ainda negou que as redes sociais de Nikolas fossem imediatamente suspensas , argumentando que a medida seria extrema e equivaleria a uma censura prévia.