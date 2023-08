Assessor de Duda Salabert entra na mira de CPI das ONGs no Senado

Felipe Gomes concorreu a deputado estadual no ano passado e se envolveu em confusão com governador Zema durante a campanha (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

Cotado para a superintendência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) em Minas Gerais, o ambientalista e engenheiro Felipe Gomes entrou na mira da Comissão Parlamentar Inquérito (CPI) das ONGs no Senado Federal. Documentos apresentados à investigação levantam suspeitas sobre sua possível atuação usando cargos públicos para captar recursos para empresas privadas.