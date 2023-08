Bolsonaro: transferências via Pix foram para apostar na Mega-Sena

440

Jornal disse que ex-presidente dividiu parte do dinheiro arrecadado por apoiadores com familiares. Em suas redes sociais, ele negou as acusações (foto: Sergio Lima / AFP)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que as transferências via Pix que realizou foram para apostar na Mega-Sena. Em suas redes sociais, nesse domingo (6/8), o ex-presidente rebateu uma publicação do jornal O Estado de S. Paulo, que afirmou que ele teria dado parte da arrecadação que recebeu de seus apoiadores à família. Ele negou que as transferências foram feitas com as doações que recebeu.





"Na edição de 6 de agosto, o jornal O Estado de São Paulo diz que distribuí entre 01/janeiro e 04/julho, parte do arrecadado via PIX, à própria família: R$ 148,3 mil. A campanha espontânea do PIX iniciou-se em 23/junho. Logo, toda a matéria perde sua credibilidade pelo simples confronto de datas. Tudo o que paguei, ou transferi, até 23/junho nada tem a ver com o arrecadado via PIX", rebateu o ex-presidente em suas redes sociais.

- Vamos agora ajudar o Estadão sobre os valores (suspeitos) das movimentações a mim atribuídas, desde o início do ano:



1- R$ 56.073,10 ... pagos à 1ª dama. Para despesas diversas dela, das 2 filhas e da casa. Recebo 2 aposentadorias e salário do PL. %u2014 Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) August 6, 2023

Na notícia, o jornal O Estado de S. Paulo afirmou que foram feitos 10 pagamentos para a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro que somam R$ 56.073,10.





Já os R$ 14 mil que foram divididos em 17 transferências bancárias para o sobrinho, Bolsonaro afirmou que o valor foi destinado a apostas na Mega-Sena. "R$ 14.268,04 ... 17 PIX para meu sobrinho que trabalha em lotérica em Eldorado/SP. A maioria dos depósitos são múltiplos do valor da aposta de 7 números da Mega-Sena. Por duas vezes fiz a quadra nos últimos meses, daí, na contabilidade, os valores não múltiplos", afirmou.

Bolsonaro também enfatizou que Osmar Crivelatti não é seu parente. "Ele é um dos meus assessores, desde 01/janeiro, lotado na cota de ex-presidente. O mesmo, por vezes, honra despesas minhas e eu o reembolso via PIX", disse Jair.

4- R$ 11.543,94 ... destinados a Osmar Crivelatti. Esse senhor não é parente meu, ele é um dos meus assessores, desde 01/janeiro, lotado na cota de "ex-presidente". O mesmo, por vezes, honra despesas minhas e eu o reembolso via PIX.



Jair Messias Bolsonaro. %u2014 Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) August 6, 2023

Bolsonaro doações

Segundo o Coaf, só entre os dias 1º de janeiro e 4 de julho o ex-presidente da República recebeu mais de 769 mil transações via Pix que totalizaram R$ 17.196.005,80. O montante corresponde a quase todo o valor movimentado por Bolsonaro no período, de R$ 18.498.532.

O Coaf afirma que as transações "atípicas" podem ter relação com a campanha de doações organizada em junho para o pagamento de multas.