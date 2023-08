Zelensky diz que opiniões de Lula 'não trazem paz alguma'

440

Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, demonstrou incômodo com a ausência de oposição de Lula ao presidente russo Vladimir Putin (foto: (Handout / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP))

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, criticou as declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a guerra do país com a Rússia. Em coletiva de imprensa com correspondentes internacionais, o líder ucraniano afirmou que as últimas afirmações de Lula "não trazem paz" e demonstrou incômodo com a ausência de oposição de Lula ao presidente russo Vladimir Putin.

Zelensky afirmou que esperava de Lula uma visão "uma compreensão mais ampla do mundo”. Na semana passada, Lula afirmou que não vê nem de Zelensky nem de Putin inciativas para parar a guerra. “A gente não tem ouvido nem de Zelensky nem do Putin a ideia de que vamos parar (a guerra) e vamos negociar. Por enquanto, os dois estão naquela fase de eu vou ganhar, eu vou ganhar, eu vou ganhar, eu vou ganhar, sabe? Enquanto isso, as pessoas estão morrendo”, disse Lula.

Para o presidente da Ucrânia, as posições de Lula não estão claras. "Parece-me que o presidente Lula é uma pessoa experiente. Mas eu não o entendo muito bem. Essas são algumas afirmações que não trazem paz de forma alguma", disse.

Apesar das críticas, Zelensky afirmou que o Brasil é um país respeitado na comunidade internacional e que hoje tem mais importância que a Rússia.

"As pessoas são respeitadas, sua visão, suas visões de mundo são respeitadas. O Brasil não é um país agressor, mas um país pacífico. Por que ele (Lula) precisa concordar com as narrativas do líder do estado (Putin), que não é diferente de nenhum colonizador? Ele (Putin) mente constantemente, manipula constantemente, desinforma constantemente as pessoas. Está matando nossos filhos e estuprando nossas mulheres", completou.