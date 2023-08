Pesquisa Veritá: Aprovação de Fuad na prefeitura de BH é de 61,50%

440

Fuad tem 61,50% de aprovação à frente do Executivo municipal; outros 38,5% reprovam a gestão (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) O Instituto Veritá divulgou nesta domingo (6/8) a pesquisa sobre aprovação das prefeituras brasileiras em julho de 2023. De acordo com o levantamento, o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), tem 61,50% de aprovação à frente do Executivo municipal. Outros 38,5% reprovam a gestão.





A classificação colocou Fuad em 15º entre as 26 capitais. O mais bem colocado foi o prefeito de Boa Vista (RO), Arthur Henrique (MDB), com 91,70% de aprovação. Já o chefe do Executivo com menor índice foi o de Teresina (PI), José Pessoa Leal (Republicanos), com 19,40%.









Confira o ranking de aprovação dos prefeitos nas 26 capitais:

Capital Aprovação Boa Vista 91,70% Macapá 91,70% Florianópolis 80,60% Porto Velho 75,00% Curitiba 74,10% Manaus 73,30% Salvador 71,90% São Luís 71,70% Porto Alegre 69,00% Vitória 66,00% Recife 65,90% Maceió 65,10% Aracaju 63,80% Belo Horizonte 61,50% Palmas 60,60% Natal 57,50% Rio de Janeiro 56,90% São Paulo 49,70% João Pessoa 48,50% Rio Branco 43,10% Campo Grande 34,70% Fortaleza 34,50% Goiânia 32,10% Cuiabá 29,80% Belém 23,30% Teresina 19,40%