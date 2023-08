Greenwald concorda com Nikolas e critica Janones: 'Jogo ofensivo'

440

Greenwald mencionou Nikolas Ferreira em críticas a André Janones (foto: Câmara dos Deputados/Reprodução e Karoline Barreto/CMBH)





"As pessoas mais sérias trabalham no sentido de construir alternativas que sejam capazes de disputar o voto bolsonarista. Há, por outro lado, aquelas que, de forma preocupante, buscam atalhos fora da política, preferindo jogar no tapetão para tirar Bolsonaro do jogo. Essa estratégia tem como seu mais excitável representante o deputado federal André Janones (Avante-MG), que se destaca não por sua atividade parlamentar, mas por sua agitação pró-Lula nas redes sociais", escreveu Greenwald.





"Eu concordo: nos EUA, o partido nazista é juridicamente legal, mas não passa de uma piada sem relevância. O martírio decorrente da repressão estatal muitas vezes fortalece um movimento, não o enfraquece", disse o jornalista.

Por fim, Greenwald critica a postura de Janones e diz que o deputado faz um jogo ofensivo. "No mundo de Janones, quem se opõe à criminalização e à censura de movimentos políticos é nazista e deve ser preso. Janones faz um jogo ofensivo e anti-intelectual, partindo de temas profundos e sérios", afirmou.

O jornalista e colunista daGlenn Greenwald publicou nesse sábado (5/8) o artigo "A fánatica e perigosa cruzada de André Janones", em que critica o deputado federal mineiro do Avante.