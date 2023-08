Presença de Fufuca e Costa Filho no governo é certa, segundo Padilha

440

Entrada dos parlamentares garantem ministérios para o PP e Republicanos, siglas forte do Centrão (foto: (Raimundo Pacco/Esp.CB))

Belém — O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou, nesta sexta-feira (4/8), durante os Diálogos Amazônicos, evento que antecede à Cúpula da Amazônia, que é certa a entrada de André Fufuca (PP-MA) e Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) no governo. Segundo ele, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reunirá com os nomes do Centrão para formalizar o convite.





“Já tem uma decisão do presidente Lula de trazer esses dois parlamentares, que representam duas bancadas importantes do Congresso. Mas, mais do que elas, podem atrair outros parlamentares, trazê-los para o governo, convidá-los para ocupar postos de ministérios”, afirmou Padilha.



O ministro já se reuniu com os dois cotados, e o líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), confirmou a entrada dos parlamentares no governo. A grande

questão é onde eles serão alocados.



Padilha destacou a importância dos partidos para aprovação de pautas prioritárias neste segundo semestre. “Acreditamos que essas forças políticas vão ajudar muito. A decisão pelo presidente Lula está tomada. O presidente Lula gosta de fazer essa relação com as lideranças partidárias, então vai fechar essas reuniões, fazer o convite”, observou.



Lula, enquanto isso, ganha tempo para bater o martelo de quem cederá seu lugar, pois os encontros só acontecerão após a agenda do petista pelo Norte, depois de 9 de agosto, último dia da Cúpula da Amazônia. “Mas, como o presidente vem para a Amazônia, já está em Parintins (AM), não será possível fazer essa agenda na próxima semana. O diálogo continua, e a decisão vai acontecer no mês de agosto, mas a decisão do presidente já é trazer esses parlamentares.”