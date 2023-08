Quem é o hacker da 'Vaza-Jato', alvo da operação da PF

440

Delgatti Neto e Zambelli são alvos da PF, nesta quarta-feira (2/8) (foto: Reprodução/YouTube) Walter Delgatti Neto, alvo de uma operação da Polícia Federal (PF), preso preventivamente na manhã desta quarta-feira (2/8), é conhecido como 'hacker de Araraquara'. O nome do hacker ficou conhecido na Operação Lava-Jato. Ele foi preso por acessar contas de aplicativos de mensagens de autoridades responsáveis pela operação, a chamada "Vaza Jato". É a terceira vez que Delgatti Neto é preso.









Em 2020 o hacker Delgatti passou à condição de liberdade condicional, mas voltou a ser preso em junho deste ano após violar a ordem judicial que o impedia de acessar a internet. Já no início de julho, a 10ª Vara Federal Brasília autorizou a soltura de Walter Delgatti Neto.













Relação com Zambelli





Em depoimento à PF, no início deste mês, Delgatti Neto disse que a deputada Carla Zambelli pediu que ele invadisse o sistema das urnas eletrônicas e o celular do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

O hacker afirmou, ainda, que a parlamentar sugeriu que ele incluísse, no Banco Nacional de Mandados Prisão, um decreto de reclusão contra o magistrado. Ele afirmou que não conseguiu invadir o sistema eletrônico de votação.