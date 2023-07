Bolsonaro sobre CPMI: 'Governo está interessado que não se apure nada'

440

Ex-presidente Jair Bolsonaro diz que envolvidos no 8 de janeiro eram cidadãos bem-intencionados (foto: Sergio Lima / AFP) O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que o governo Lula (PT) não tem interesse em apurar seriamente os atos golpistas com a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de janeiro. Para o ex-chefe do Executivo, o governo quer continuar com a "narrativa de golpe", enquanto rejeita requerimentos importantes na comissão.









Para o ex-presidente, os invasores das sedes dos Três Poderes erraram ao invadir o Parlamento. Porém, segundo ele, a maioria dos envolvidos nos atos golpistas era composta por pessoas "bem-intencionadas". E diz ainda que o governo não quer "buscar a verdade", pois mantém pessoas presas injustamente.

"Não era para terem entrado. Os acampamentos já estavam se esvaindo. Nos mais de 100 ônibus que foram para a capital, a grande maioria era bem-intencionada. Se a vontade de buscar a verdade viesse a prevalecer, você rapidamente já teria colocado em liberdade as pessoas que estão presas", disparou.

"Quase toda semana recebo vídeos de crianças com pais presos. Sem motivo aparente, até porque ninguém vai dar golpe em um domingo, com cadeira vazia, desarmado e sem uma pessoa para coordenar isso daí. O próprio ministro da Defesa, José Múcio, disse que no 8 de janeiro não existiu uma pessoa central. E que quem fez o quebra-quebra não estava no acampamento", completou.