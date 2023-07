Dino diz que suposto espião russo vai continuar preso no Brasil

440

Russo havia passado 10 anos fingindo ser um brasileiro (foto: Câmara dos Deputados/Reprodução)









Quanto ao cidadão russo Serguei Vladimirovich Cherkasov , esclareço que o parecer técnico do Ministério da Justiça, acerca de dois pedidos de extradição, está embasado em tratados e na lei 13.445/2017. No momento, o cidadão permanecerá preso no Brasil", disse Flávio Dino.





Cherkasov havia tentado entrar na Holanda para trabalhar no Tribunal Penal Internacional, onde investigaria crimes de guerra cometidos na Ucrânia. Segundo o jornal “The Guardian”, ele fazia parte de um programa do governo Russo criado ainda na Guerra Fria e restaurado por Vladimir Putin.

O ministro da Justiça, Flávio Dino, informou que Sergey Vladimirovich Cherkasov, um suposto espião russo preso no meio do ano passado, continuará detido no Brasil e não será extraditado. O governo brasileiro negou um pedido feito pelos Estados Unidos em abril de 2023.