Bolsonaro reencontra médico que o operou após facada em Juiz de Fora

Jair Bolsonaro se encontrou, em almoço, com o médico Antônio Luiz de Vasconcellos Macedo (foto: (divulgação))

O ex-presidente Jair Bolsonaro se encontrou, nessa quarta-feira (26), em São Paulo, com o médico Antônio Luiz de Vasconcellos Macedo, responsável pela operação que ele realizou logo após ser atingido por uma facada em setembro de 2018, durante a campanha eleitoral daquele ano. O reencontro ocorreu na casa de Fábio Wanjgarten, que apontou o momento como sendo de “emoção” para o ex-presidente.

Vasconcellos estava de plantão no dia em que o ex-presidente foi atingido por Adélio Bispo, na cidade de Juiz de Fora . O dr. Macedo, como é conhecido, nasceu em abril de 1950 em São Paulo. Ele expressou a vontade de ser médico pela primeira vez aos 7 anos. O cirurgião atua em Minas Gerais.

“Quero ser médico-cirurgião”, disse para a família. Desde a infância despertou interesse para atividades esportivas. Aos 13 anos, o médico sofreu uma queda enquanto andava à cavalo. Ele bateu o rosto no chão, provocando um ferimento. Foi esse acidente que causou a paralisia facial que o médico tem no lado direito do rosto.

Bolsonaro se reencontrou com o cirurgião durante um almoço, em um encontro não programado. Vasconcellos é especialista e mestre em Cirurgia Geral e Gastrocirurgia pela Universidade de São Paulo (FMUSP).