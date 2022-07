Adélio Bispo, autor de facada em Bolsonaro, pode ganhar liberdade

Inimputável

Os peritos vão analisar se o quadro de saúde mental do paciente no exame pericial realizado durante a época da sentença se mantém e também responderão questões feitas por representantes do Ministério Público Federal (MPF) e da Defensoria Pública da União (DPU).Um laudo de transtorno delirante permanente paranoide foi apresentado durante o julgamento de Adélio, em 2019. Esse tipo de doença não é passível de punição criminal, e o réu acabou considerado inimputável (isento da pena em razão de doença mental).