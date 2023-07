Valdemar Costa Neto expulsa do PL deputado que 'fez o L'

440

Yury (à dir.) fazendo o L, junto com o ministro Paulo Pimenta (PT) (foto: Yury Do Paredão/Reprodução) O presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, afirmou que o deputado federal Yury do Paredão (PL-CE) está expulso da legenda após compartilhar uma foto “fazendo L” com ministros do governo Lula (PT). Os dois se reuniram em Brasília na tarde desta quinta-feira (20/7).









Já Yuri destacou que respeita a decisão do político e agradeceu a oportunidade dada pelo partido nas eleições de 2022. “Sigo como deputado federal defendendo a democracia, fazendo política com diálogo, respeito, sem radicalismo, com tolerância, e defendendo as ações dos governos que tragam melhorias para o povo brasileiro”, disse.





Nos últimos dias, o parlamentar também fez uma série de publicações elogiando medidas do governo federal, mesmo com seu partido sendo oposição declarada. Yury chegou a dizer que a reforma tributária, o arcabouço fiscal, os programas Desenrola e Minha Casa Minha Vida, eram fundamentais para o crescimento do Brasil.





Essa também não é a primeira vez que o parlamentar publica uma foto “fazendo o L”. Em maio, ele recepcionou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em um evento no Ceará, mas o PL decidiu não o expulsar.